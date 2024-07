Co na to wszystko PiS? – Tu nie chodzi o niechęć do Jarosława Kaczyńskiego, tylko o niechęć do samego Kmity. Jeśli on zrezygnuje, a przecież ma zawsze taką możliwość, to w kilka minut cały kryzys w Małopolsce zostanie rozwiązany – mówi nam jeden z naszych informatorów z PiS sprzeciwiających się Kmicie. Ale nic nie wskazuje na to, by ten miał ulec tego typu pomysłom.

Dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zachowanie jedności partii i podporządkowanie partii decyzjom centrali w Warszawie są najważniejsze. Nawet jeśli ceną za to miałaby być utrata ważnego województwa. Prezes PiS jest jednak konsekwentny i bardzo mało elastyczny. O rezygnacji z kandydatury Kmity nie ma mowy, a przeciwnicy polityczni są pokazowo usuwani z małopolskiego PiS. W tym przypadku wielu jednak w PiS – bez kwestionowania jeszcze wprost władzy Kaczyńskiego, bo do tego jest jeszcze teoretycznie daleko – zadaje sobie pytanie, parafrazując słynne historyczne porównanie – czy Łukasz Kmita wart jest tej mszy? A koalicja rządzącą zaciera mocno ręce.