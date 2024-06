Po eurowyborach: Przeciąganie liny w koalicji, prezydenckie przymiarki

PiS również analizuje wybory do PE w kontekście kolejnych kampanii wyborczych. Z naszych rozmów wynika, że sztabowcy na Nowogrodzkiej uznają wynik tych wyborów za dobry prognostyk. Ich zdaniem widać, że w Polsce jest wciąż wystarczająco wielu wyborców konserwatywnych (również w Konfederacji), a to pozwala no postawienie tezy, że kandydat PiS miałby szansę na wybór w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nowogrodzka od kilku miesięcy analizuje, w jaki sposób i który kandydat lub kandydatka mają największe szanse na zwycięstwo za rok – a nie tylko na wejście do II tury.

Koalicja nie chce renegocjacji umowy

Po wyborach jedno z najczęściej zadawanych pytań w kontekście koalicji dotyczy tego, czy dojdzie do renegocjacji całości lub części umowy koalicyjnej. „Rzeczpospolita” rozmawiała z ważnymi politykami zarówno KO, jak i innych partii koalicyjnych. Z kuluarowych rozmów wynika, że szybkie powtórne negocjacje nad umową nie są uznawane za prawdopodobne. To zaś oznacza, że obecne ministerstwa pozostaną w gestii konkretnych partii. – Destabilizacja sytuacji nie leży w interesie PO i premiera. Bez koalicji nie ma władzy. A wynik wyborów do PE sprawia, że przedterminowe wybory do Sejmu stają się loterią – słychać z Trzeciej Drogi.

Przed koalicją jednak szereg decyzji personalnych i ważnych ustaw, które będą przechodzić przez Sejm. W poniedziałek pojawiła się informacja o tym, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą program „Aktywny rodzic” (tzw. babciowe). To jeden z flagowych programów rządu, który ma zacząć działać 1 października tego roku. Rząd musi wkrótce zdecydować o takich kwestiach, jak składka zdrowotna czy sprawy mieszkaniowe. Nadal nie ma następcy Krzysztofa Kukuckiego, który w Ministerstwie Rozwoju odpowiadał za kwestie mieszkaniowe, a w kwietniu wygrał wybory na prezydenta Włocławka. To stanowisko ma przypaść Lewicy – tak przynajmniej było przed wyborami do PE. Zmiany wiceministrów i tak będą jednak konieczne – ze względu na wybór niektórych, jak Joanny Scheuring-Wielgus do PE.

Odbyły się za to pierwsze długo oczekiwane rozstrzygnięcia samorządowe. W poniedziałek marszałkiem Mazowsza na kolejną kadencję został Adam Struzik. W zarządzie województwa nie ma za to nikogo z Lewicy. Politycy PiS w sejmiku interpretują to jako pierwszą część rozliczeń po wyborach w koalicji rządzącej. Nadal nie ma jednak władz w Małopolsce, gdzie trwa klincz między grupami w klubie sejmikowym PiS.