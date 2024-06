Wielki pech Dobromira Sośnierza. Kandydatowi Konfederacji zabrakło 50 głosów

To pewne - były poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz nie wróci do Parlamentu Europejskiego. Oficjalne wyniki wyborów podane przez PKW pokazują, że do uzyskania mandatu zabrakło mu 50 głosów.