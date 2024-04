W kwietniu 2022 roku brytyjski rząd zawarł z Rwandą porozumienie, zgodnie z którym do tego kraju mogliby być wysyłani wszyscy nowo przybyli nielegalni imigranci, niezależnie od ich obywatelstwa, a jeśli mają oni podstawy do uzyskania azylu, otrzymywaliby go – ale w Rwandzie, a nie w Wielkiej Brytanii. Rwanda to jeden z najbiedniejszych krajów świata, który od blisko ćwierć wieku pozostaje pod autorytarnymi rządami Paula Kagame. Perspektywa deportacji do Rwandy ma zniechęcać kolejne osoby przed nielegalnym przekraczaniem kanału La Manche. W ubiegłym roku w ten sposób do królestwa dostało się 29 tys. osób, rok wcześniej – 45 tysięcy.

Reklama

Jak poinformował w poniedziałek premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, pierwszy samolot do Rwandy, transportujący osoby ubiegające się o azyl, wystartuje już za około 10–12 tygodni.

Wielka Brytania wyśle nielegalnych imigrantów do Rwandy. Rishi Sunak: Jesteśmy gotowi

Podczas konferencji prasowej premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powiedział, że nie może przedstawić szczegółów operacyjnych dotyczących projektu, ale jednocześnie zaznaczył, że „rząd poczynił określone przygotowania”. - Mogę potwierdzić, że postawiliśmy lotnisko w stan gotowości, zarezerwowaliśmy komercyjne samoloty czarterowe na określone sloty i mamy 500 świetnie wyszkolonych osób gotowych eskortować nielegalnych migrantów aż do Rwandy - stwierdził. - 300 kolejnych osób zostanie przeszkolonych w nadchodzących tygodniach - dodał. - Jesteśmy gotowi. Plany są już gotowe. A te loty odbędą się bez względu na wszystko - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Rwanda. Wyraz desperacji premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka Przepychając przez Izbę Gmin ustawę pozwalającą na odsyłanie do Afryki nielegalnych imigrantów, premier doprowadził do głębokiego podziału w Partii Konserwatywnej. Skuteczność przepisów pozostaje wątpliwa.

Zgodnie z harmonogramem określonym przez Sunaka pierwszy lot z migrantami wystartować ma już w lipcu.