Johnson chce rozbić wspólny front oporu demokratów i republikanów przeciw pomocy aliantom

Johnson zdecydował się też na rozbicie dotychczasowego pakietu o wartości 95 miliardów dolarów na trzy osobne ustawę. Jedna obejmie Ukrainę, inna Izrael (14 mld dolarów) a inna Tajwan i pozostałe kraje, które liczą na wsparcie Ameryki. Plan został nie tylko uzgodniony z Białym Domem, ale także z Senatem, choć ten ostatni przyjął już w lutym wspomniany pakiet pomocowy w pierwotnym kształcie.

Spiker ma nadzieję, że w ten sposób uda mu się rozbić grupę deputowanych, którzy z różnych powodów sprzeciwiają się uwolnieniu amerykańskiej pomocy. Na widok pacyfikacji ludności cywilnej w Strefie Gazy coraz więcej kongresmenów radykalnego skrzydła Partii Demokratycznej sprzeciwia się dalszemu wsparciu dla państwa żydowskiemu. U republikanów takiego problemu nie ma. Jest za to problem ze wspieraniem Ukrainy. Oddzielenie tych dwóch rebelii stwarza większe szanse na sukces. Gwarancji jednak nie ma. Przeciwnie, Johnson opiera nadzieje na sukces na złożonej konstrukcji przejściowych koalicji demokratów i republikanów, które w każdej chwili mogą się rozpaść.

Deputowany z Luizjany był do tej pory znany z bardzo izolacjonistycznych poglądów. Przypisywano go do frakcji MAGA (Make America Great Again) Partii Republikańskiej. Teraz jednak przeistoczył się w zwolennika nieograniczonej interwencji Ameryki zagranicą.

- Wiemy, że świat patrzy na nas, zadaje sobie pytanie, jak zareagujemy. Mamy na świecie terrorystów, tyranów i straszliwych przywódców jak Putin, Xi czy tych w Iranie. Oni wszyscy zastanawiają się, czy Ameryka przyjdzie na odsiecz swoim sojusznikom, czy obroni swoje interesy — tłumaczył Mike Johnson ogłaszając, że w końcu podda pod głosowanie ustawę o wsparciu Ukrainy. Zapewnił też, że „zbytnio nie zastanawia się”, czy ta inicjatywa będzie kosztować go utratę stanowiska spikera, niewątpliwie trampoliny do wielkiej kariery politycznej.