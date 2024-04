Jednak — jak pisze CNN — przywódcy Partii Republikańskiej nadal mogą podjąć proceduralne kroki, by wszystkie ustawy zostały wysłane do Senatu jako jeden pakiet, co mogłoby wywołać niezadowolenie prawego skrzydła partii.



Sam Johnson nie wykluczył, że ustawy ostatecznie będą częścią jednego pakietu.



- Dyskutujemy na temat tego czy będą połączone w jeden pakiet, który zostanie wysłany do Senatu czy trafią tam jako oddzielne środki — powiedział. Spiker dodał, że osobiście wolałby, aby ustawy były rozpatrywane oddzielnie.



Partia Republikańska proponuje udzielić pomocy Ukrainie poprzez zajęcie rosyjskich aktywów i przekazanie ich Ukrainie, poprzez program lend-lease dla ukraińskiej armii oraz poprzez pożyczki na pomoc humanitarną.