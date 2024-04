Kim jest świadomy obywatel według KO i PiS

Na wybory chodzić trzeba, bo to od tego zależy nasza przyszłość. Słowa o zachęcaniu do udziału w głosowaniu padające z ust ministry edukacji nie byłyby niczym dziwnym, gdyby nie niebezpieczne skojarzenie z czasami rządów PiS. Konkretnie ze stwierdzeniem, które padało z ust Ryszarda Terleckiego komentującego poprzednie wybory prezydenckie, w których Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim zaledwie o włos. „Zatrzymaliśmy się w pół kroku. Nie przeprowadziliśmy reformy programowej edukacji” – mówił ówczesny wicemarszałek Sejmu. I zapowiedział, że myślą, z jaki sposób to zmienić.

Czytaj więcej Edukacja Przemysław Czarnek zapowiada nowy przedmiot „historia i teraźniejszość” Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ocenił, że „pokolenie obecnych 20-latków ma luki w wiedzy z historii”, w związku do szkół wprowadzony zostanie nowy przedmiot „historia i teraźniejszość”.

I wtedy pojawił się Przemysław Czarnek i jego przedmiot Historia i Teraźniejszość. To nie tylko nauka o historii najnowszej, ale także ideologizowane treści. Taki był zwłaszcza podręcznik do nauki przedmiotu autorstwa prof. Roszkowskiego, z którego jednak większość szkół nie korzystała.

Nowy przedmiot zastąpi w szkole średniej HiT

Obecna ekipa już zapowiedziała likwidacje tego przedmiotu. Będą się go uczyć ci, którzy już rozpoczęli naukę. Natomiast w miejsce HiT, a także poprzedniej wiedzy o społeczeństwie, wejdzie nowy przedmiot. Jaki? Nie wiadomo. Na razie jednak MEN planuje, że zaczną się go uczyć obecni ósmoklasiści w momencie, gdy będą w drugiej klasie szkoły średniej. Według zapowiedzi ministerstwa ma być to przedmiot nastawiony na wychowanie obywatelskie.

Powstaje więc teraz pytanie, czy Barbara Nowacka, mówiąc o koniecznej mobilizacji, miała właśnie na myśli uczenie młodego człowieka, czym są wybory i dlaczego należy w nich uczestniczyć, a nie myślała o wprowadzeniu kalki HiT zgodnej z poglądami rządzącej większości. Mam nadzieję, że Nowacka zdecyduje się na ten pierwszy wariant.