Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października ubiegłego roku, głosowało niemal 3/4 uprawnionych do tego osób. Ponad 72 proc. frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu to najlepszy wynik od lat. W niektórych komisjach trzeba było czekać w kolejce kilka godzin. Rekordziści spędzili w oczekiwaniu na głosowanie ponad 5,5 godziny. Już po godz. 22 istniało prawdopodobieństwo, że część kolejkowiczów odda głos dopiero po godz. 24.

W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Stratuje w nich blisko 190 tys. osób. Polacy pójdą do urn, by wybrać swoich radnych miast i gmin, powiatów czy sejmików, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów. W stolicy wybierani będą także dzielnicowi radni. W całym kraju wybranych zostanie w sumie 39 776 radnych do rad gmin i miast, 6 230 radnych rad powiatów, 552 radnych do sejmików województw.