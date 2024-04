Zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek „zarządza obniżenie uposażenia i diety (…) o jedną trzydziestą za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu komisji, jeżeli liczba tych nieobecności przekroczyła jedną piątą liczby posiedzeń komisji w miesiącu kalendarzowym”. Na pytanie, czy Kaczyński i Mejza składają usprawiedliwienia, by nie utracić dniówek, również nie odpowiedziało nam Biuro Obsługi Medialnej.

Łukasz Mejza poprosił o przesłanie pytań esemesem, na które odpowiedział w zaskakujący sposób: „To jakieś bzdury, ale wymienienie mojego nazwiska obok tak wielkiego patrioty i męża stanu, jak pan prezes Kaczyński to olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt, na który nie zasługuję”. Rafał Bochenek zaś udzielił nam nieprecyzyjnej odpowiedzi: „Komisja do Spraw Petycji funkcjonuje dokładnie jak wszystkie inne sejmowe komisje, a zasady uczestnictwa w jej posiedzeniach, jak również usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności nie odbiegają od reguł, które stosowane są w innych tego typu gremiach”.

Kaczyński i Mejza w komisji ds. petycji. Robota dla innych

Problem w tym, że – wbrew twierdzeniom posła Bochenka – Komisja do spraw Petycji czymś różni się od innych. Nie wystarczy tu przyjść na posiedzenie, podpisać się na liście i zagłosować, bo posłom przydzielane są petycje do prowadzenia. – Petycję trzeba przeanalizować, zapoznać się z opiniami, rozważyć zasadność proponowanych rozwiązań. To często wymaga wysiłku, bo niektóre petycje dotyczą skomplikowanych zagadnień – mówi Urszula Augustyn.

A ponieważ Kaczyński i Mejza nie prowadzą żadnych petycji, inni członkowie twierdzą, że muszą zrobić to za nich. – Brakuje nam do rąk do pracy i nie jest to puste stwierdzenie. Petycji skierowanych do komisji jest obecnie niemal 150, a na rozpatrzenie swoich spraw obywatele czekają miesiącami. Naprawdę panowie Kaczyński i Mejza mogliby wziąć się do roboty – mówi posłanka Polski 2050-Trzeciej Drogi Barbara Oliwiecka.

Relacjonuje, że petycje rozdziela między posłów sekretariat komisji, choć odbywa się to raczej na zasadzie sugestii i próśb niż nakazu. Czy Kaczyński i Mejza byli proszeni o prowadzenie jakiejkolwiek petycji? Na to pytanie Rafał Bochenek też nam nie odpowiedział.

W ubiegłych kadencjach Kaczyński zasiadał najczęściej w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, m.in. w latach 2011–2019. Dlaczego tym razem wybrał Komisję do spraw Petycji? Zdaniem naszych rozmówców w Sejmie zdecydował się na to, bo kieruje nią polityk PiS, co jest pomocne w składaniu usprawiedliwień. Szefem Komisji Łączności z Polakami za Granicą jest obecnie polityk KO.