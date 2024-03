Komisje śledcze pokazują, że po prostu nic nie było, że to wszystko, co oni opowiadali przez całe lata, to są bajki. Prezes PiS Jarosław Kaczyński

- Prokuratura jako instytucja państwowa praktycznie rzecz biorąc przestała funkcjonować, bo ona musi mieć pewne pewne podstawy prawne. One zostały nie tyle podważone, tylko je po prostu odrzucono. Prokuratura, sądy muszą działać na podstawie prawa - mówił Jarosław Kaczyński.

- Nietrudno sobie wyobrazić, dlaczego to zostało podjęte - powiedział prezes PiS, odnosząc się do akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w domach prominentnych polityków Suwerennej Polski. - Komisje śledcze pokazują, że po prostu nic nie było, że to wszystko, co oni opowiadali przez całe lata, to są bajki, a z drugiej strony sądzę, że potrafiliśmy pokazać coś, co jest oczywistą prawdą, tzn. że zapowiedzi przedwyborcze to też bajki - dodał.

Prezes PiS o konstytucji: będzie trzeba uchwalić nową

Jarosław Kaczyński ocenił, że "operacja, która doprowadziła do zwycięstwa wyborczego" obecnej koalicji Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy "polegała na dwóch wielkich kłamstwach". Według prezesa PiS, te kłamstwa to twierdzenia, że za rządów PiS była dyktatura i łamanie praworządności (co, zdaniem Kaczyńskiego, nie miało miejsca) oraz przedwyborcze obietnice obecnie rządzących, w tym 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej.

Według prezesa PiS, obietnice te w ogromnej mierze musiały być składane w złej wierze. - Chociaż bardzo nisko oceniam intelektualne przygotowanie tej grupy do rządzenia, to nie sądzę, żeby oni nie zdawali sobie sprawy, że po prostu to, co zapowiadają jest nierealizowalne - podkreślił.