Mateusz Morawiecki kontra Donald Tusk. Poszło o walkę z inflacją

Tusk skomentował w ten sposób wpis ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który zauważył m.in. spadek inflacji w Polsce (według wstępnego odczytu GUS w marcu wyniosła ona 1,9 proc. - czyli najmniej od 5 lat, poniżej celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5 proc.), a także wzrost PKB, wynagrodzeń, rekordowo niski poziom bezrobocia.



Mateusz Morawiecki o walce Donalda Tuska z inflacją: Nie dotknął pan piłki

„Stopniowo wyprowadzamy gospodarkę na prostą” - dodał Domański życząc „zdrowych i rodzinnych świąt”.



Na wpis zareagował były premier, Mateusz Morawiecki.



"Wszedł Pan na ostatnią minutę, nie dotknął Pan piłki, ale za to pierwszy pobiegł do kibiców po gwizdku. To w skrócie przebieg pana meczu z inflacją" - napisał polityk PiS.