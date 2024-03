Może pani za mnie napisze to, ja tu mam powiedzieć, to przemówienie? Michał Woś do Magdaleny Sroki

Poseł wykluczony, posłowie PiS wyszli

Magdalena Sroka uznała, że Sebastian Łukaszewicz zakłóca obrady i wykluczyła go z posiedzenia. W reakcji salę opuścili pozostali posłowie klubu PiS, poza Marcinem Przydaczem. - Łamie pani prawo, pani przewodnicząca - powiedział, wychodząc, Jacek Ozdoba. Opozycję wciąż reprezentował na sali także poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

- Może pani za mnie napisze to, ja tu mam powiedzieć, to przemówienie? - oświadczył Woś. Mówił, że jego słowa o akcji ABW mają związek z pracami komisji. - Służby zatrzymały jedną rzecz w pokoju poselskim (...). Straż marszałkowska odmówiła mi wydania klucza do mojego pokoju (w hotelu sejmowym - red.). Uważam to za celowe działanie w związku z dzisiejszym przesłuchaniem, żebym nie mógł się przygotować. (...) Zabezpieczono w moim pokoju laptop, na którym miałem notatki dotyczące dzisiejszego przesłuchania, na którym notowałem sobie, co państwu można przekazać - mówił Woś oceniając, że to "celowe działanie polityczne obecnej koalicji rządzącej". Były wiceminister podkreślił, że gdyby mu "15 razy nie przerywała", to przewodnicząca komisji dowiedziałaby się, dlaczego to, co mówi, ma "istotny związek z pracami komisji".

Michał Woś: Służby Tuska zabrały moje notatki

- Notatki, które miałem przygotowane na dzisiejsze spotkanie, zostały - i uważam, że to celowe, polityczne działanie - zabrane przez służby Tuska, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się dokładnie wszystkich spraw, tak jak powinna była się dowiedzieć - powiedział Michał Woś dodając, że próbował odtworzyć notatki dla członków komisji.

W dalszej części swobodnej wypowiedzi poseł Suwerennej Polski ocenił, że "tzw. afera Pegasusa" to "działanie skrajnie polityczne" na potrzeby obecnej koalicji rządzącej, która "wykreowała przekonanie w społeczeństwie, jakoby była jakaś afera Pegasusa". - A sprawa dotyczy tego, że państwo polskie zakupiło system do przełamywania komunikatorów internetowych w związku z postępem technologicznym - kontynuował.