Michał Woś: ABW nielegalnie zaplombowała mój pokój w hotelu sejmowym, bandyckie działanie

Michał Woś mówi o "bandyckich działaniach"

- Wczoraj na zlecenie Prokuratury Krajowej doszło do wejścia służb do mojego domu - potwierdził w środę w rozmowie z dziennikarzami Michał Woś. Zaznaczył, że nie było go wówczas w domu, ponieważ był w drodze do Warszawy. - Kiedy wróciłem, czynności już się skończyły - relacjonował. - Zachowano się w sposób skrajnie skandaliczny - ocenił.

Były wiceminister zaznaczył, że mieszka na Śląsku, w pobliżu granicy z Czechami. Podkreślił, że dojechał do Warszawy w godzinach nocnych. - Zastałem mój pokój (w hotelu sejmowym - red.) zaplombowany, też nielegalnie, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Straż Marszałkowska odmówiła mi przekazania klucza informując, że takie jest postanowienie prokuratorskie - mówił.

Co do wczorajszych działań, zabezpieczono jeden laptop, mój stary laptop ze studiów, który nie ma żadnego związku z prowadzonym postępowaniem. Poseł Suwerennej Polski Michał Woś

- To absolutna nieprawda. Rano, kiedy się spotkaliśmy pod moimi drzwiami, prowadzący czynności przedstawili mi postanowienie, w którym nie jest wskazany hotel sejmowy. Są wskazane inne nieruchomości, a nie hotel sejmowy, w związku z tym przekazałem informację, że jest to działanie absolutnie nielegalne, bandyckie i mające wyłącznie podtekst polityczny - powiedział Michał Woś.

Czytaj więcej Przestępczość Służby w budynkach zakonu sercanów. Fundusz Sprawiedliwości pod lupą We wtorek rano funkcjonariusze ABW weszli do trzech domów księży sercanów - podała Wirtualna Polska zaznaczając, że akcja ma związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Poseł klubu PiS przekazał, że funkcjonariusze ABW zabezpieczyli w środę jeden przedmiot - komputer osobisty. - Laptop, w którym miałem kilka plików niezwiązanych zupełnie z Funduszem Sprawiedliwości - doprecyzował. Woś dodał, że na laptopie były jego notatki sporządzone w ramach przygotowań do zeznań przed komisją ds. Pegasusa.