Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją ds. Pegasusa

Kraje świata, które używały systemu Pegasus PAP

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przez komisję ds. Pegasusa: Przesłuchanie potrwa do późnego wieczora?

Przed przesłuchaniem Kaczyńskiego wiceprzewodniczący komisji, Tomasz Trela, mówił, że ma ok. 100 pytań do prezesa PiS. - Chcemy go docisnąć i wycisnąć z niego wszystko — mówił dodając, że przesłuchanie Kaczyńskiego może potrwać nawet do godziny 20.



Komisja śledcza ds. afery Pegasusa PAP

Komisja przed Kaczyńskim przesłuchiwała prof. Jerzego Kosińskiego z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Prof. Jerzy Kosiński: W 2019 roku brałem udział w prezentacji systemu Pegasus na terenie Polski

Jerzy Kosiński miał uczestniczyć w przesłuchaniach dotyczących Pegasusa w charakterze eksperta w 2022 roku. W ostatniej chwili zrezygnował jednak z udziału w senackiej komisji badającej użycie oprogramowania.



- Najważniejszy moduł systemu Pegasus to moduł, który pozwala na przejęcie kontroli nad telefonem, urządzeniem mobilnym, w sposób niesygnalizujący dla właściciela telefonu, że ta kontrola została utracona przez właściciela. Drugi moduł pozwala na zarządzanie tym, co znajduje się wewnątrz telefonu. Trzeci moduł przekazuje informacje z przejętego urządzenia na serwer, urządzenie, które będzie potem wykorzystywane do tego, by na nim przechowywać uzyskane informacje, czwarty moduł to moduł użytkownika, operatora, który dotrze do tych informacji, ewentualnie będzie zarządzał tym telefonem — odpowiedział prof. Kosiński na pytanie czym jest system Pegasus.