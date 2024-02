Choć Szwecja zacieśniła współpracę z sojuszem w ostatnich dziesięcioleciach, przyczyniając się do operacji w takich miejscach jak Afganistan, jej członkostwo ma uprościć planowanie obronne i współpracę na północnej flance NATO.

Szwecja wnosi do sojuszu także takie zasoby, jak najnowocześniejsze okręty podwodne dostosowane do warunków na Morzu Bałtyckim oraz pokaźną flotę myśliwców Gripen wyprodukowanych w kraju. Oznacza to zwiększenie wydatków wojskowych i w tym roku powinno osiągnąć natowski próg 2 proc. PKB.