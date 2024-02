Powodów do niezadowolenia i ze strony prezesa partii, i ze strony jego członków nie brakuje.

Musi budzić zdziwienie, że z podobnymi do opisanych powyżej procesami nie mamy do czynienia obecnie. Wszak powodów do niezadowolenia i ze strony prezesa partii, i ze strony jego członków nie brakuje. Dlaczego zatem panuje taki spokój, a PiS prezentuje się – przynajmniej na pozór – jako zwarta formacja?

Spokój przed burzą

Przyczyną są nadchodzące wybory samorządowe i europejskie. Kaczyńskiemu nie opłaca się uruchomienie mechanizmów rozliczeniowych, bowiem spowodowałoby to, po pierwsze, spadki notowań PiS, a po drugie, powstanie jakichś nowych podmiotów politycznych, które miałyby szanse zaistnienia na forum publicznym i zyskania poparcia dzięki efektowi nowości. Zwłaszcza w elekcji do PE, najłatwiejszej dla nowych formacji ze względów organizacyjnych i formalnych, sztuka pokonania progu wyborczego mogłaby się udać i – tym samym – stworzyć konkurencję dla ugrupowania Kaczyńskiego.

Kilka miesięcy po wyborach europejskich

Co jednak ciekawe, uruchomienie obecnie procesu rozliczeń nie opłaca się także potencjalnym frondystom. Liczą oni bowiem na to, że w ramach Zjednoczonej Prawicy zyskają mandaty na różnych szczeblach samorządu terytorialnego lub w Brukseli. Wolą nie ryzykować i na razie grają w ramach PiS.

Ale wszystko to zmieni się w dzień po elekcji europejskiej. Po pierwsze, Kaczyński nie będzie już musiał się liczyć z chwilowymi konsekwencjami i spodziewanym spadkiem poparcia społecznego dla swojej partii i ruszy do szukania winnych klęski 15 października. Po drugie, nic do stracenia nie będą mieli także ci, którzy nie znajdą ciepłych synekur w samorządach i jeszcze cieplejszych w PE. Oni także dadzą upust swojej frustracji z powodu oddania władzy i odsunięcia ich od państwowych środków, z których oni lub ich koledzy tak bezwstydnie korzystali w ciągu ostatnich ośmiu lat.