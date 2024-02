Prezes traci posłuch i szacunek w PiS

Jarosław Kaczyński chce odwołania polskiego komisarza, pochodzącego z PiS Janusza Wojciechowskiego. Ten jednak nie reaguje pozytywnie na apele prezesa i do dymisji podawać się nie zamierza. W partii nieoficjalnie politycy narzekają na konfrontacyjny kurs prezesa i są przekonani, że Kaczyński prowadzi ich do kolejnych porażek w wyborach samorządowych, europejskich i prezydenckich. W przyszłym roku będzie kongres partii i wtedy może dojść do zmiany lidera partii. Czy dojdzie? Kaczyński zapowiedział, że w wieku 75 lat ustąpi i przestanie przewodzić partii. Mało kto w to wierzy.

Czytaj więcej Polityka Jacek Sasin: Jarosław Kaczyński to atut PiS, porywa za sobą tłumy - Nie ma żadnych przesłanek, żeby rozmawiać o zmianie przywództwa w PiS, jeśli Jarosław Kaczyński będzie chciał przedłużenia swojej misji, to takie przedłużenie nastąpi - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem poseł PiS Jacek Sasin, były wicepremier.

– Nie widzę powodu, żeby teraz Kaczyński miał przestać być prezesem PiS – powiedział „Rzeczpospolitej” Jacek Sasin. Jednak w zdaniu wygłoszonym przez byłego wicepremiera i ministra aktywów państwowych kluczowe jest słowo „teraz”. W PiS biorą pod uwagę, że zmiana lidera może być nieunikniona, jeśli partia będzie przegrywać kolejne wybory i lawinowo tracić poparcie. Tym bardziej że na to gra koalicja rządząca. Rafał Trzaskowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wyjawia, jaki jest plan rządzących: „to kolejny etap odzyskiwania demokracji oraz że wygranie tych wyborów będzie szansą na kompletną dezintegrację PiS i środowisk populistycznych. PiS jest tak nastawiony na posady i pieniądze, że jeśli we wszystkich regionach i w większości miast i miasteczek oraz na polskiej wsi wygra dzisiejsza koalicja rządowa i kandydaci niezależni, to PiS zacznie się sypać. Mobilizacja w dużych miastach da nam tak potrzebnego wiatru w żagle”. A są małe szanse na to, żeby PiS nie przegrało nadchodzących wyborów.

Szyld PiS staje się obciążeniem w wyborach

Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego zdają sobie sprawę, że PiS jest na równi pochyłej. A będzie jeszcze gorzej po kolejnych efektach prac komisji śledczych, prokuratury oraz wypowiedziach prezesa i awanturach przedstawicieli partii. PiS zdaje sobie sprawę, że popełnia błędy, i stara się korygować taktykę. Jacek Sasin zadeklarował w programie „Rzecz o polityce”: „Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie podejmą kolejnych prób wejścia do Sejmu. Zostali zablokowani. Prawnie będą dochodzić swoich praw. Nie jest naszą intencją, żeby wzniecać bijatyki. Nie jesteśmy awanturnikami”. Problem w tym, że skorygowanie kursu partii może nie wystarczyć, jeśli jej lider będzie awanturował się publicznie, zarzucał władzy „autorytaryzm” i „tortury” oraz „zabójstwa polityczne”, prowokujących go ludzi będzie nazywał „zasranymi gnojami”. A prezes nie wytrzymuje ciśnienia i pokazuje się od najgorszej strony coraz częściej. Poruszając się po parlamencie niczym zwyczajny poseł, będzie coraz częściej wybuchał, zamiast odpowiadać na pytania dziennikarzy. Nie wytrzymuje również podczas obrad Sejmu, gdy wdziera się kolejny raz na mównicę „bez żadnego trybu” i obraża w niewybrednych słowach przeciwników politycznych. To nie jest obraz silnego lidera, ale człowieka słabego, któremu rzeczywistość coraz częściej ucieka. A Kaczyńskiemu w partii nikt nie ma odwagi powiedzieć, że błądzi. Stąd próby ratowania się przez PiS przed wyborami samorządowymi i ucieczką spod szyldu partyjnego, jak robią to chociażby kandydaci na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński czy Bydgoszczy Łukasz Schreiber.

Przed wyborami samorządowymi i europejskimi buntu w PiS nie będzie

Partia już trzeci raz przekłada termin „kongresu sił patriotycznych”, licząc na to, że 2 marca w Katowicach narzuci ton, konsolidując wokół siebie siły prawicowe. Tyle że kto będzie chciał się jednoczyć z PiS? Suwerenna Polska i stowarzyszenie Marcina Ociepy OdNowa już współpracują z PiS, ale połączyć się z partią na wzór Republikanów Adama Bielana nie chcą. Konfederacja chce się wzmacniać słabością PiS i współpracuje z Bezpartyjnymi Samorządowcami przed wyborami samorządowymi.