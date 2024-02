Jarosław Kaczyński szokuje. "Można spodziewać się zabójstw politycznych"

Czwartek to kolejny dzień posiedzenia Sejmu, posłowie zadają pytania w sprawach bieżących. Prezes Prawa i Sprawiedliwości po wyjściu z sali plenarnej rozmawiał przez chwilę z dziennikarzami.

- Proszę państwa, to jest sprawa na miesiące, albo nawet lata. Przyda się, kiedy ludzie, którzy w tej chwili dopuszczają się ciężkich przestępstw przeciwko państwu, będą sądzeni - powiedział były premier, odnosząc się do środowych wydarzeń, do których doszło przed Sejmem.

Jarosław Kaczyński: Można się spodziewać nawet zabójstw politycznych

Pytany, kogo według niego mógłby odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński odparł, że na przykład marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050).

Prezes PiS był także pytany, czy politycy jego partii, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, będą podejmowali kolejne próby wejścia do Sejmu. - W tej chwili nie będzie takich prób - odparł.