- Ten moment, w którym rewanż, odgrywanie się na partii rządzącej przez osiem lat, z punktu widzenia wyborców, jest tym, czego oni by sobie życzyli — stwierdził.



Jednocześnie Duma ocenił, że moment ten minie i — jak dodał - może się to stać np. w momencie, gdy rząd zacznie wprowadzać zmiany w „tarczy”, która zablokowała wzrost cen energii. - Może się to okazać bardziej istotne niż śledzenie 100 konkretów PO w 100 dni i sprawdzanie, czy wszystkie miały miejsce — powiedział szef IBRiS dodając, że jeśli w najbliższych miesiącach pojawia się w Polsce „rachunki grozy” za gaz i prąd, to „będzie to istotniejsze dla obywateli niż to czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wejdą do Sejmu”.



Czytaj więcej Polityka PiS myśli o delegalizacji partii rządzących. Możliwy wniosek do TK PiS nie zatrzyma się przed Sejmem - rozważa złożenie wniosku do Trybunału o delegalizację partii rządzących - temu ma służyć narracja o groźbie „zamachu stanu” w Polsce.

Jaka jest strategia PiS-u po przejściu do opozycji?

Duma mówił też o obecnej strategii PiS, po przejściu tej partii do opozycji.



Priorytetem dla PiS jest komunikowanie się z wyborcami, ale nie ze wszystkimi. PiS nie ma po co komunikować się z wyborcami nowej koalicji Marcin Duma, szef IBRiS

- Dziś PiS, Jarosław Kaczyński walczą o pewną spójność swojego środowiska, o jedność w PiS. A tą osiąga Jarosław Kaczyński przez wciśnięcie pedału gazu i przyspieszenie radykalizacji — odparł.