Wiceprzewodniczący PO: Co wiedzą Kamiński i Wąsik, że mają taki wpływ na prezydenta?

Bartosz Arłukowicz: Co muszą wiedzieć Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik?

Arłukowicz odniósł się też do doniesień o złym stanie zdrowia Kamińskiego, który — ze względu m.in. na cukrzycę, na którą cierpi — miał przebywać w oddziale szpitalnym więzienia, a nawet trafić na SOR.



- Jestem lekarzem i jestem zaskoczony jakością i skutecznością pracy służb medycznych w więzieniu — mówił poseł KO dodając, że — wbrew doniesieniom o złym stanie zdrowia Kamińskiego - "zobaczył pełnego wigoru, uśmiechniętego, pewnego siebie, aroganckiego" polityka.



- Zastanawiam się, co ci panowie muszą wiedzieć, że ta wiedza ma taki silny wpływ na pióro prezydenta, który ułaskawił ich po raz drugi — mówił też Arłukowicz.



- Uważam zresztą, że całe środowisko PiS, które prowadzi śmiertelny bój o ich wolność, z jakiegoś powodu to robi — dodał mówiąc m.in. o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który wsiadając do samochodu wyraził niezadowolenie z procedury ułaskawieniowej, na którą zdecydował się Duda ponieważ, jak mówił prezes PiS nagrany przez kamerę TVN24, może ona potrwać nawet rok. Zdaniem Arłukowicza było to „de facto wydanie polecenia prezydentowi”.



- Tylko Duda zna powody tego ułaskawienia. No może jeszcze Kaczyński zna — podsumował Arłukowicz.