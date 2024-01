Według członkini RPP Joanna Tyrowicz modele NBP wskazują na brak spadku inflacji w Polsce do celu przy głównej stopie 6,75 i 5,75 proc., dlatego głosowała ona do tej pory za jej podwyżką do 7,75 proc. Ekonomistka zapewniła, że jej głosowania się nie zmienią, dopóki stabilne osiągnięcie celu nie będzie możliwe w rozsądnym horyzoncie.