- Najważniejszą rzeczą jest dzisiaj dla nas praca nad budżetem — podkreślił Hołownia dodając, że wczoraj odbyły się konsultacje m.in. z premierem, by „upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest zagrożony”.



- Posiedzenie Sejmu budżetowe odbędzie się w przyszły wtorek, środę i czwartek — zapowiedział marszałek Sejmu dodając, że Sejm będzie chciał uchwalić budżet w czwartek i wysłać do Senatu.



- Przesunięcie obrad nie wpłynie w żaden sposób na uchwalenie budżetu — mówił odpowiadając w dalszej części konferencji na pytanie Hołownia. Jak dodał jest to spowodowane m.in. tym, że do budżetu złożono kilkadziesiąt, a nie, jak się spodziewano, kilkaset poprawek.



Dlaczego posiedzenia Sejmu zostały przełożone? Uzasadnienie marszałka Szymona Hołowni

- Powód tego przełożenia jest jeden. Moim zadaniem — i prezydium Sejmu podzieliło moją argumentację - jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny. Mam wrażenie, że to co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu tak gorącym (...) (Sejm) będzie przebiegał spokojnie. Ostatnią rzeczą, której powinien chcieć każdy parlamentarzysta jest to, by Sejm z miejsca stanowienia prawa i dyskusji zamienił się w miejsce, w którym mogłoby dochodzić do scen, których w parlamencie nie chcielibyśmy oglądać - wyjaśnił marszałek Sejmu.