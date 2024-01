Maciej Wąsik do dziennikarza TVN24: Donieś, kapusiu

Maciej Wąsik: Wygrałem sprawę w SN, marszałek Hołownia popełnił błąd

Przed przerwaniem rozmowy Wąsik podkreślił, że "wczoraj Sąd Najwyższy wydał wyrok, że zostaliśmy (on i Mariusz Kamiński — red.) prawomocnie ułaskawieni. - Proszę się zapoznać z tym orzeczeniem, jest na stronie Sądu Najwyższego — dodał.



Dopytywany czy będzie głosował w czasie posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 10 i 11 stycznia Wąsik odparł, że „jeśli będzie mógł, to się na nim pojawi” i „będzie wykonywał swój mandat”.



- Ustawa o SN jest bardzo prosta. Zgodnie z ustawą o SN odwołanie, które skierowaliśmy za pośrednictwem marszałka (Szymona) Hołowni powinno trafić do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Pan marszałek Hołownia jest odpowiedzialny za ten chaos, jeżeli można mówić o chaosie. Przez to, że wysłał swojego urzędnika, pokątnie jak to usłyszeliśmy w SN, do jednego z prezesów izb, a nie na dziennik podawczy, przez to, że namawiał tego prezesa, by wyznaczył odpowiedni skład. To jest odpowiedzialność Hołowni. Przez to doszło do pewnego, jak pan twierdzi, chaosu — kontynuował zwracając się do dziennikarza TVN24.



Na uwagę, że Hołownia swoim postanowieniem o wygaszeniu mandatu Wąsika i Hołowni stwierdził jedynie fakt, wynikający z prawomocnego skazania, Wąsik odparł, że on "skorzystał z prawa do odwołania z ordynacji wyborczej". - Ja skorzystałem z tego prawa i wygrałem sprawę w SN. Pan marszałek Hołownia popełnił błąd wygaszając mój mandat, co stwierdził SN - dodał.



Reporter TVN24 chciał następnie zapytać o wpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który napisał w serwisie X, że policja czeka tylko na sygnał od sądu, by doprowadzić do zakładu karnego Kamińskiego i Wąsika.