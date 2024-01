Argentyna zmienia sojusze. Stawia na Stany Zjednoczone

Argentyna zwraca się w stronę USA

Kilka dni temu Argentyna formalnie wycofała się z procesu przystąpienia do BRICS, organizacji skupiającej m.in. Chiny, Rosję, Brazylię, RPA i Indie. W czasie kampanii wyborczej Milei ostro krytykował reżim Xi Jinpinga. Potencjalnie koszt dla Argentyny jest wysoki: Chiny pozostają jej drugim partnerem gospodarczym. W odpowiedzi Pekin wstrzymał kredyt pomostowy dla Buenos Aires o wartości 6,5 mld dol., który miał pomóc finansować import chińskich produktów.

Milei bardzo ochłodził też relacje z Brazylią, najważniejszym partnerem w wymianie handlowej Argentyny. Nazwał prezydenta Inácia Lulę da Silvę „wściekłym komunistą”. Wszystko to oznacza fundamentalny zwrot w polityce zagranicznej kraju, który był rządzony przez dziewięciu prezydentów peronistycznych. Elementem ich ideologii była wrogość do USA.

Inaczej niż w kwestiach gospodarczych w sprawach zagranicznych Milei ma duże pole manewru. Minister spraw zagranicznych jest mu bezpośrednio podległy. Jednak w Kongresie, bez którego zgody nie są możliwe zmiany w polityce podatkowej czy opiece zdrowotnej, partia Mileia La Libertad Avanza ma ledwie 15 proc. głosów.

Mimo wszystko nowy prezydent drogą dekretów już zmienił bardzo dużo. Zniósł skomplikowany system subwencji i kontroli cen, doprowadził też do dewaluacji o ponad 50 proc. kursu peso do dolara. To konieczne, aby przywrócić zdrowy system gospodarczy. Jednak z tego powodu tylko w grudniu inflacja przyspieszyła do 25 proc., a łącznie w skali roku przekroczyła 200 proc. Na razie za tym wzrostem nie poszły płace i jeśli Milei zdoła to utrzymać, w drugiej połowie tego roku tempo wzrostu cen powinno zasadniczo zmaleć. W przeciwnym wypadku Argentynie grozi hiperinflacja.

Powiązane z peronistami związki zawodowe próbowały już zorganizować manifestacje przeciw polityce nowego prezydenta. Na razie jednak nie udało im się doprowadzić do strajku generalnego. Ameryka chce tego uniknąć, bo w przeciwnym razie w Buenos Aires ponownie mogą rządzić peroniści i Waszyngton przegra sojusz z trzecim co do znaczenia krajem Ameryki Łacińskiej.