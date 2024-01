BRICS. Organizacja bez celu

Wszystkich jej członków łączy tylko jedno: mniejsza lub większa niechęć do dominacji Zachodu. Dlatego nowi członkowie, w większości starający się zachować neutralność w stosunku do wojny rosyjsko-ukraińskiej, wstąpili do organizacji, której Rosja jest współzałożycielem, i przyjadą do Kazania.

Chiny ponad wszystko

Jednak w krajach nieeuropejskich BRICS opisywany jest jako „organizacja prochińska”. – Pekin rzeczywiście chce stworzyć blok rozwijających się gospodarek, który mógłby stać się antyzachodnią geopolityczną przeciwwagą dla grupy G7. Te wysiłki powinny być przyjmowane jako część chińskich działań, by stać się liderem Globalnego Południa – sądzi ekspertka Meia Nouwens z International Institute for Strategic Studies.

– Rozwój grupy może oznaczać zmianę w krajobrazie geopolitycznym (na świecie), chociaż analitycy pozostają niepewni, czy ekspansja będzie pomocą, czy przeszkodą dla członków BRICS – powątpiewa jeden z afrykańskich analityków. Dla Indii na przykład – drugiego najważniejszego państwa BRICS – głównymi kierunkami polityki zagranicznej jest „powstrzymywanie rosnących wpływów chińskich w regionie indo-pacyficznym i zmniejszanie zależności krajów regionu od Chin”.

Na razie jednak rywalizacja indyjsko-chińska nie rozbije grupy, gdyż – zdaniem ekspertów – „dla Delhi zaangażowanie w BRICS nie jest priorytetem. Indie nie są zbyt aktywne w niej w porównaniu z innymi multilateralnymi instytucjami”. Prawdopodobnie należy do organizacji tylko to, by obserwować poczynania Pekinu.

Najbardziej aktywni są ci, którzy czegoś od BRICS oczekują. – Teheran prowadzi politykę poszukiwania schronienia pod skrzydłami organizacji zdominowanych przez Chiny i Rosję. Wcześniej, w lipcu 2022 roku, wstąpił do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. (…) Irańscy oficjele, gdy czują potrzebę uspokojenia wewnętrznych napięć wywołanych kryzysem gospodarczym, zwyczajowo mówią obywatelom, że BRICS może rzucić wyzwanie dominacji amerykańskiego dolara – sądzi jeden z irańskich publicystów.