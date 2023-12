Rosja: Kawior jest, ale chiński

Towar przywieziony do Rosji jest przepakowywany i udaje rosyjski. Tymczasem Chińczycy są specjalistami w przyspieszaniu procesów hodowli i karmią jesiotry hormonami wzrostu. A to w Rosji – przynajmniej formalnie – jest zabronione.

Jednocześnie w okresie przed Nowym Rokiem w Rosji tradycyjnie wzrasta popyt na kawior, przede wszystkim czarny.

Producenci dosypują podróbki

– Kawior przywożą do Rosji, na opakowaniach naklejają „Made in Russia” i sprzedają za równowartość 450-650 dolarów za kilogram – wyjaśnia jeden z dyrektorów rosyjskiego przedsiębiorstwa zajmującego się hodowlą jesiotrów.

Tyle, że kawior z Chin sprowadzają właśnie takie rosyjskie firmy. – W zależności od gatunku ryby i sposobu uzyskania kawioru kosztuje on od 450 do 1600 dolarów za kilogram. W Chinach maksymalna cena legalnego kawioru wynosi ok. 230 dolarów za kilogram, a nielegalnie wwiezionego do Rosji – 100 dolarów. Widzicie, jakie zyski mają firmy, które sprzedają chińską produkcję jako rosyjską – wylicza szef Związku Hodowców Jesiotrów Aleksandr Nowikow.