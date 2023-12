Reporterzy "Wiadomości" TVP mailem zwolnieni ze świadczenia pracy

Prezydent Duda wzywa rząd do przestrzegania prawa

Prezydent Andrzej Duda wystosował list do Donalda Tuska, w którym przypomina, że Rada Ministrów złożyła przed nim przysięgę, "zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej". Wskazuje, że do przeprowadzenia zmian w mediach konieczne jest uchwalenie zgodnych z Konstytucją przepisów.