Wiceszef PO nie chce powoływania nowych członków do komisji ds. rosyjskich wpływów

- Na pewno wpływy rosyjskie w Polsce trzeba badać, powinny to badać służby, prokuratura, być może jakieś specjalne organy. Natomiast zabrano się do tego nie po raz pierwszy ośmieszając czy doprowadzając do karykatury tego rodzaju działania - uważa wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.