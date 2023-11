Bartosz Arłukowicz o nowym rządzie: Morawiecki upadł zupełnie, ale że prezydent?

- To wygląda jak kabaret, taka długa noc kabaretowa w PiS-ie - ironizował Arłukowicz.



Bartosz Arłukowicz o nowym rządzie Morawieckiego: Kabaret za publiczne pieniądze

- Najbardziej mnie bawią ci politycy PiS-u, którzy mówią "nie, nie, ja jestem pierwszoligowym politykiem, ja do tego rządu nie wchodzę". Inni mówią "nie, nie ten rząd będzie rządem ekspertów, ja do niego się nie nadaje, nie wchodzę" - dodał. u



- Naprawdę niezły kabaret za publiczne pieniądze. A mówiąc zupełnie poważnie: to jest robienie sobie żartów z państwa. Przyłącza się do tego prezydent (Andrzej) Duda, jestem bardzo zdziwiony. Bo to, że Morawiecki upadł już zupełnie politycznie to wszyscy wiemy. Ale że prezydent zechciał w tej grze brać udział? Dziwne, widocznie nigdy się nie uwolnił z tego PiS-owskiego otoczenia



Tomasz Trela: Cyrk, reżyserem jest Jarosław Kaczyński

Z kolei Tomasz Trela, poseł Lewicy mówił, że "PiS z przegraną się nie pogodziło". - Dzisiaj będziemy mieli kolejny dzień cyrku z udziałem Mateusza Morawieckiego. A jak wiemy reżyserem tego cyrku jest Jarosław Kaczyński. To on każe Morawieckiemu tworzyć rząd, który nie ma społecznego poparcia - stwierdził.