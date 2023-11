Kacper Płażyński: Jeżeli dzieci się rodzić nie będą, to zastąpią nas inni

Poseł Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że spadająca dzietność w Polsce to też kwestia kulturowa. - To nie dotyczy tylko Polski. Jak popatrzymy na całą Europę, to ze smutkiem muszę powiedzieć, ale dzieci rodzą się przede wszystkim w rodzinach imigranckich, a nie w rodzinach rodzimych Europejczyków i to jest zjawisko szerokie - powiedział w rozmowie z Polsat News. Dodał, że to "trend europejski, nawet trochę może szerszy".

Kacper Płażyński zaapelował do stacji telewizyjnych, by "tworzyć wizerunek dobrej rodziny" i akcentować, że wychowywanie dzieci to nie tylko poświęcenie, ale coś, co wiąże się z nagrodą w postaci szczęśliwych rodzin.

- Bez tego tak naprawdę państwa nie przetrwają, bo jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, ale jeżeli dzieci się rodzić nie będą, to zastąpią nas inni. Tak to w historii już było - wielkie wędrówki ludów... zresztą obserwujemy to na co dzień. Nasza cywilizacja nie przetrwa, jeżeli nie będziemy wychowywać dzieci, jeżeli nie będziemy mieć dzieci - powiedział poseł PiS.