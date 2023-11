Kto zostanie nowym ministrem zdrowia? Arłukowicz: Nigdy się nie uchylałem

Arłukowicz, który wrócił do polskiego parlamentu z Parlamentu Europejskiego był pytany o to, dlaczego zdecydował się zrezygnować z mandatu europosła.



Bartosz Arłukowicz o powrocie do Sejmu z PE: Pomyślałem o rodzinie, przyjaciołach, synu

- To była konieczna zmiana. Kiedy pomyślałem o tym, co się w Polsce dzieje, na jakiej krawędzi jesteśmy, jakim marginesie, kiedy pomyślałem o swoim synu 22-letnim, który patrzy na to wszystko i mówi "tata, walczymy", o swojej rodzinie, przyjaciołach, nie mogłem zrobić inaczej - odpowiedział.



- Taką decyzję podjąłem ponieważ uznałem, że nie mogę przyglądać się temu co się dzieje w Polsce z odległości. Wróciłem na pole bitwy politycznej, ponieważ poczułem, że muszę to zrobić - dodał.



A czy za kilka miesięcy, gdy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, Arłukowicz może wrócić do Brukseli?