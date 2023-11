Czy Suwerenna Polska może opuścić klub PiS?

Łapiński był też pytany czy w klubie PiS może dojść do rozłamu i np. odejścia z klubu Suwerennej Polski.



- Od kilku lat wiadomo było, że Suwerenna Polska czasem ma inną agendę niż PiS. Te napięcia łagodziło posiadanie władzy, czyli ta konstatacja, że nawet jeśli się w jakimś aspekcie różnimy, to lepiej sprawować władzę, niż być w opozycji. W opozycji to już będzie trudniejsze zadanie, aczkolwiek pamiętajmy, że znamy historię prawicy z ostatnich 20 lat i sytuację, gdy nastąpił pierwszy rozłam, gdy ówczesna Solidarna Polska wychodziła z PiS. To skończyło się powrotem do wspólnej koalicji. Myślę, że dla części polityków Suwerennej Polski, którzy pamiętają jak trudno było się przebić, złamać hegemonię PiS-u, myślę, że oni to gdzieś z tyłu głowy będą mieli - stwierdził.