Sondaż: Czy zdaniem Polaków Donald Tusk będzie lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki?

Po wyborach z 15 października KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica zdobyły 248 mandatów w Sejmie - a więc o 17 więcej niż wynosi minimalna bezwzględna większość. Wszystkie te partie deklarują powyborczą współpracę i stworzenie rządu, na czele którego ma stanąć Donald Tusk.



Wybory 2023: PiS wygrał, ale nie ma większości do stworzenia rządu

Formalnie wybory parlamentarne wygrał PiS, który uzyskał 35,38 proc. głosów, co przekłada się jednak jedynie na 194 mandaty w Sejmie - a więc o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość. Premier Mateusz Morawiecki miał wprawdzie zadeklarować prezydentowi Andrzejowi Dudzie gotowość do stworzenia większości - jednak z deklaracji innych partii wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na znalezienie brakujących do większości posłów.



Donald Tusk był już premierem w latach 2007-2014. Stał wówczas na czele rządu koalicji PO-PSL. W 2014 roku odszedł ze stanowiska, by objąć funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, którą pełnił do końca listopada 2019 roku.



Do polskiej polityki Tusk wrócił latem 2021 roku, gdy na stanowisku przewodniczącego PO zastąpił Borysa Budkę.