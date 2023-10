Wojna w Gazie otwiera drogę do władzy dla Le Pen

Udziału w grupie parlamentarnej pod przywództwem Melenchona odmówili też liderzy pozostałych dwóch sił składających się na alians: przywódca Francuskiej Partii Komunistycznej (FPK) Fabien Roussel oraz szefowa Zielonych (Europe-Ecologie Les Verts) Marine Tondelier. Gorzej: przeciwko Melenchonowi wystąpił François Ruffin, satyryk i organizator pierwszych wielkich protestów przeciwko Macronowi w 2016 r. „Nuit Debout”.

Wrażliwość społeczności muzułmańskiej musi brać też pod uwagę Macron. W jego przypadku nie chodzi już o reelekcje (prezydent może pełnić swoją funkcję tylko przez dwie kadencje), ale raczej o zachowanie spokoju społecznego w kraju, który ledwie kilka miesięcy temu był wstrząsany kolejnymi starciami policji z młodzieżą migrancką po przypadkowym zabiciu przez policjanta nastoletniego wyznawcy islamu w czasie rutynowej kontroli drogowej.

Przywódca państwa robi to jednak niepomiernie bardziej ostrożnie. 24 października w Kairze wezwał on więc Izrael do zapewnienia „warunków humanitarnych” dla ludności Gazy, ale nie posunął się do żądania „zawieszenia broni”. A poprzedniego dnia w Tel Awiwie z całą mocą oświadczył, że Izrael „ma prawo do samoobrony”, a nawet zaproponował Netanjahu, aby międzynarodowa koalicja powstała do walki z tzw. Państwem Islamskim teraz posłużyła do zniszczenia Hamasu. We Francji mieszka największa mniejszość muzułmańska w Europie, ale też największa mniejszość żydowska (ok. 500 tys. osób) na naszym kontynencie.

Dla wizerunku Jeana-Luca Melenchona najbardziej dramatyczna jest jednak pochwała, jaką na łamach neonazistowskiego tygodnika „Rivarol” wyraził dla niego redaktor naczelny Jerome Bourbon. Człowiek, który był kilkanaście razy skazywany przez francuskich wymiar sprawiedliwości za wzywanie do przemocy i nienawiści, pogratulował liderowi Francji Niepokornej „odwagi”. Jego podejście do Hamasu porównał do słynnej deklaracji Jeana-Marie Le Pena (ojca Marine i założyciela Frontu Narodowego, dziś Zjednoczenia Narodowego) z 1987 r., w której uznał, że „krematoria były szczegółem drugiej wojny światowej”.