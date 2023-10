Sondaż: Nie przeszkadza nam zamknięta granica południowa

17 października funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu we współdziałaniu z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zatrzymali z kolei trzech obywateli Etiopii, którzy ukryci w naczepie tira nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski. O migrantach mundurowych poinformował bułgarski kierowca pojazdu, który na parkingu usłyszał z wnętrza naczepy uderzenia w poszycie samochodu.

15 października funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem w miejscowości Jabłonka zatrzymali 4 obywateli Syrii. Tego samego dnia w zakopiańscy pogranicznicy zatrzymali też 14 cudzoziemców, którzy szli drogą prowadzącą do Doliny Chochołowskiej. Okazało się, że są to obywatele Turcji pochodzenia kurdyjskiego, próbujący dostać się do Niemiec. W grupie było pięcioro dorosłych (2 kobiety i 3 mężczyzn) oraz dziewięcioro dzieci. Zatrzymani Kurdowie zadeklarowali chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce i złożyli stosowne wnioski. Do czasu ich rozpatrzenia, przebywać będą w ośrodkach dla cudzoziemców.