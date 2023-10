Kontrole powstrzymały więc przemytników, jednak dowiezieni przez nich ludzie – w ramach readmisji uproszczonej – w ciągu 48 godzin są zawracani na Słowację. Nic im nie grozi, a za przekroczenie granicy dostają jedynie pouczenie. Więc wracają – aż do skutku.

Przy granicy tworzą się obozowiska – jak to w słowackiej Oszczadnicy, w której kilka dni temu, na polanie zebrało się 100 imigrantów. Słowacka organizacja rozstawiła namioty, przywoziła ciepłe posiłki. We środę poinformowano, że „cała grupa opuściła to miejsce w weekend i kontynuowała podróż na zachód”. To oznacza, że przedostali się właśnie pieszo.

– Z tych dwóch ujawnionych przypadków idących pieszo grup, nie należy wyciągać pochopnych wniosków, że mamy do czynienia ze zjawiskiem masowego przekraczania zielonej granicy – mówi Anna Michalska, rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej. – Kontrolujemy nie tylko przejścia drogowe i piesze na granicy ze Słowacją monitorujemy z wojskiem także tzw. zieloną granicę.

Południowa granica ma ponad 500 km, upilnowanie migrantów, którzy zdecydują się na piesze przeprawy, będzie dla Straży Granicznej ogromnym i karkołomnym wyzwaniem.

Idący od południa deklarują się jako Syryjczycy, jednak oprócz zgód na pobyt w Słowacji, nie mają żadnych dokumentów.

Tylko do sierpnia strona niemiecka zaplanowała przekazanie nam 3377 cudzoziemców. Wszystkie państwa członkowskie kolejne prawie 4 tys. osób, co oznacza, że wróci do Polski 7,4 tys, migrantów w ciągu pół roku.