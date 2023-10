Uzbrojony w nóż wtargnął do biura senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

- Do naszego biura wszedł człowiek, który wyzywał mnie, wyzywał panią dyrektor biura. To, co nastąpił na końcu. było najgorsze. Wyciągnął nóż i zaczął jej grozić - powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski, cytowany przez portal Polsat News.

Incydent w biurze senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

"Niestety emocje w polityce przekroczyły kolejne granice, po grożeniu nożem mojej dyrektorce biura senatorskiego jedziemy dokonać zgłoszenia przestępstwa na policję" - oświadczył senator na platformie X (dawniej Twitter). Polityk dodał w mediach społecznościowych, że trzeba ująć sprawcę, "zanim stanie się nieszczęście".

W rozmowie z Polsat News senator zaznaczył, że "nie będzie akceptacji dla tego typu zachowań" oraz wyraził nadzieję, że sprawca zostanie szybko ujęty przez policję.