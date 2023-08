Lex Tusk: Opozycja przeciw powołaniu komisji. Członkowie powiązani z PiS

– Ale jaki by nie był, to komisja w tym wydaniu jest nie do przyjęcia. Ma taką władzę, że może wszcząć postępowanie, przeprowadzić rozprawę, wydać werdykt. A w takcie postępowania może zarządzić przeszukania, pracę operacyjną, przesłuchania świadków, sięgać do wszystkich dokumentów – wylicza poseł Biernacki. – Nie nauczyli się, jakie szkody porobiły nam sprawy związane z likwidacją WSI i ujawnianiem związanych z tym dokumentów – dodaje.

Prace komisji może utrudnić przeszkoda – jej członkowie powinni mieć prawo dostępu do informacji niejawnych. Jeśli go nie mają, to w ciągu miesiąca w tej kwestii powinny się wypowiedzieć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jednak nawet jeśli nie zrobią tego przed wyborem członka komisji, nie wstrzymuje to możliwości wyboru kandydata. Gdy służby orzekną, że dany członek nie spełnia tych wymagań, Sejm odwołuje go na najbliższym posiedzeniu. Może więc dojść do tego, że komisja będzie obradowała w niepełnym składzie, ale ustawa tego komisji nie zabrania.

—współpraca Paweł Rochowicz