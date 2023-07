Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem o rzezi wołyńskiej oraz relacjach polsko-ukraińskich.

Czy rzeż wołyńska jest tematem tabu dla rządzących Polską?

Kapłan zapytany został między innymi o to, czy rzeź wołyńska jest tematem tabu dla polskiej klasy rządzącej. - W dużym stopniu tak, ale tak jest od 30 lat. Pomimo tego, że Polska i Ukraina stały się krajami niepodległymi i były różne próby rozwiązania tego problemu, to niestety nie doszło do wyjaśnienia tych spraw. To, co jest najboleśniejszą raną, to to, że na Ukrainie wciąż obowiązuje oficjalny zakaz pochówku ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach, ale także żołnierzy polskich, którzy zginęli w czasie I i II Wojny Światowej - powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Duchowny mówił także o zachowaniu prezydenta Andrzeja Dudy w tej kwestii. - Oczekiwałem, że przez osiem lat pan prezydent zajmie jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Niestety – lawiruje. Jesteśmy na tydzień przed 80. rocznicą apogeum ludobójstwa i na dobrą sprawę nic nie wiadomo - stwierdził ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Co więcej, pan prezydent podkreśla, że to są sprawy tajne – że jest dogadany ze stroną ukraińską, ale nie może nic powiedzieć. Myślę, że pan prezydent przede wszystkim dogadał się osiem lat temu z Polakami, że będzie prezydentem, a nie z Ukraińcami. Mamy wielki chaos i nie wiadomo, co będzie 11 lipca - dodał.

- Ja zajmuję się tym, czym powinien się zajmować ksiądz, czyli pochówkiem ofiar. Gdyby pan prezydent zajmował się tym, czym powinien się zajmować, a nie ustawicznym lobbowaniem na rzecz obcego państwa, to nie musiałbym się wypowiadać na temat pochówku ofiar - powiedział duchowny. - Nie mniej taką wypowiedź to ja przypominam sobie z czasów komunistycznych, kiedy członkowie PZPR mówili, że wszystko jest polityką – że nie można mówić na przykład o Katyniu. Niech lud pokornie spuści w głowie i milczy, a wielcy politycy będą za niego rozwiązywali sprawę. W jakiś sposób pan prezydent przejął tę narrację z czasów komunistycznych, wytykając rodzinom ofiar, że nie powinny się tym zajmować - ocenił.