Czytaj więcej Polityka Sławomir Mentzen mówi, po co Jarosław Kaczyński wraca do rządu Jest jeden powód, dla którego prezes PiS Jarosław Kaczyński wraca do rządu Mateusza Morawieckiego - ocenił przewodniczący partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

Powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu

W środę w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie rządu. Dotychczasowi wicepremierzy - Mariusz Błaszczak (minister obrony narodowej), Piotr Gliński (minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego), Jacek Sasin (minister aktywów państwowych) i Henryk Kowalczyk (minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów) - złożyli rezygnację z funkcji wicepremierów, ale zachowali teki ministrów.

Czytaj więcej Polityka Najnowszy sondaż: KO goni PiS, Polska 2050 i PSL poza Sejmem Koalicja Obywatelska o 4 pkt. proc. zmniejszyła stratę do Prawa i Sprawiedliwości - wynika z najnowszego sondażu CBOS, o którym poinformowała PAP. Lider PO Donald Tusk wyraził "osobistą satysfakcję" z wyników sondażu.

Jedynym wicepremierem będzie od teraz Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który odebrał powołanie z rąk prezydenta. Oznacza to powrót prezesa PiS do rządu Mateusza Morawieckiego. Od października 2020 r. do czerwca 2022 r. Kaczyński był wicepremierem w obecnym rządzie, stał też na czele Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Wystąpienie Andrzeja Dudy

W środę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim głos zabrał prezydent. Andrzej Duda pogratulował nominacji Jarosławowi Kaczyńskiemu. - Dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu - powiedział, zwracając się do prezesa PiS. Prezydent przypomniał o zadaniach, jakimi Kaczyński zajmował się, gdy poprzednio sprawował funkcję wicepremiera. Ocenił, że miały one "ogromne znaczenie dla Rzeczypospolitej".