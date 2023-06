Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Jacek Sasin złożył rezygnację

Kaczyński jedynym wicepremierem?

Niedawno część mediów donosiła, że prezes Prawa i Sprawiedliwości może wrócić do rządu przed wyborami i być jedynym wicepremierem. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił, że decyzje w tym względzie "prawdopodobnie" zapadną "w końcu czerwca".

Dlaczego prezes PiS miałby ponownie znaleźć się w rządzie Mateusza Morawieckiego? - Chodzi o jakby wzmocnienie, zdyscyplinowanie prac rządu w tych ostatnich miesiącach przed kampanią - mówił w połowie czerwca w Radiu Plus Ryszard Terlecki.

Jarosław Kaczyński do czerwca ubiegłego roku był wicepremierem ds. bezpieczeństwa.

Zmiany w rządzie Morawieckiego. Wystąpienie prezydenta Dudy

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w środę 21 czerwca o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Planowane jest wystąpienie prezydenta - zapowiedziano.

Kaczyński "będzie koordynował wszystkie prace rządowe"

Pytany o powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu Jacek Sasin powiedział w Trójce, że teraz rola prezesa PiS w gabinecie będzie "zupełnie inna" niż gdy poprzednio Kaczyński był wicepremierem. - Wtedy było to bardzo jasno komunikowane. Wtedy prezes miał jedno główne zadanie, a mianowicie wzmocnienie obronności, potencjału obronnego państwa, przygotowanie i przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny. Na tym się wówczas skupiał, powstał wtedy Komitet Bezpieczeństwa, którym kierował. To były inne zadania - mówił Sasin.