Szef klubu PiS nie wyklucza, że Jarosław Kaczyński wróci do rządu

– Powiedziałbym tak: prezes zawsze może wrócić do rządu, no bo to on jest przecież liderem naszego środowiska i partii - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w Radiu Plus, pytany o doniesienia, że Jarosław Kaczyński, który do czerwca ubiegłego roku był wicepremierem ds. bezpieczeństwa, może przed wyborami wrócić do rządu.

Reklama

- Nie jest to żadna jeszcze oficjalna wiadomość, poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną w końcu czerwca - zastrzegł Terlecki. Szef klubu PiS zaznaczył przy tym, że powrót Kaczyńskiego do rządu nie jest wykluczony.

Czytaj więcej Polityka Bosak: Chcemy odsunąć od władzy skompromitowanych polityków, czyli PiS - Widzimy swoją misję w odsunięciu skompromitowanych polityków od władzy - zadeklarował poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy), w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wymieniając w tym kontekście przedstawicieli PiS oraz Suwerennej Polski.

Dlaczego prezes PiS miałby ponownie znaleźć się w rządzie Mateusza Morawieckiego? - Chodzi o jakby wzmocnienie, zdyscyplinowanie prac rządu w tych ostatnich miesiącach przed kampanią - odparł Ryszard Terlecki.

- Chcemy uniknąć takiej sytuacji, że poszczególne resorty jakby działają trochę w oderwaniu od całości. To zawsze jest taki pośpiech przed końcem kadencji, żeby zdążyć złożyć jeszcze projekty ustaw, coś pozgłaszać, coś pozałatwiać. Czasem to są takie rzeczy, które można było załatwić wcześniej, ale się z tym zwlekało i to zostaje jakby na ostatnią chwilę, a z kolei posiedzeń Sejmu już dużo nie będzie. Chodzi o to, żeby to wszystko spiąć też z naszym programem i naszymi zaleceniami partii - mówił.