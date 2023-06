Kim jest Joachim Brudziński, nowy szef sztabu PiS?

„Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego szefem sztabu PiS został europoseł Joachim Brudziński. Nie zwalniamy tempa. Zwyciężymy” – napisał w poniedziałek na Twitterze rzecznik PiS Rafał Bochenek, ucinając kilkudniowe spekulacje na temat nowego kierownika kampanii PiS. Trwały one od piątkowego wieczoru, gdy nieoczekiwanie rezygnację złożył dotychczasowy szef sztabu Tomasz Poręba.

Nieoficjalnie mówi się, że powodem był brak wsparcia dla Poręby od kierownictwa partii, gdy kampanię skrytykowali inni politycy PiS. Jednak trudno też uznać, że kampania była prowadzona z sukcesami. Uratować ma ją osoba, posiadająca w PiS wyjątkowo mocne karty, w tym nieograniczone zaufanie prezesa.

Przy Kaczyńskim od lat

To ostatnie nie wzięło się z niczego, a Joachim Brudziński pracował na nie latami. Do pierwszej partii Kaczyńskich Porozumienia Centrum zapisał się już jako 22-latek i zafascynowany bliźniakami rozwieszał plakaty w Szczecinie. W PC wytrwał do samego końca, a gdy Kaczyńscy założyli PiS, szybko zaangażował się w budowę struktur w Zachodniopomorskiem. Z biegiem lat w PiS dotarł na sam szczyt. Był m.in. sekretarzem generalnym partii, wicemarszałkiem Sejmu i szefem MSWiA.

Dziś jest europosłem i wiceprezesem PiS, ale formalnie pełnione funkcje to tylko dekoracja. Najbardziej liczy się to, że w PiS wymieniany jest jako drugi po Kaczyńskim i jeden z najbliższych ludzi prezesa. Najlepszym dowodem jest to, że to właśnie on organizuje wyjazdy urlopowe Kaczyńskiego, z których zdjęcia stają się hitem internetu. Np. z wypadu do Beskidów, gdzie politycy PiS noszą biało-czerwone peleryny przeciwdeszczowe – Kilka razy słyszałem z ust Jarosław Kaczyńskiego słowo „przyjaciel” w kontekście Joachima Brudzińskiego. A prezes tego słowa raczej nie nadużywa – mówi europoseł z list PiS, lider Republikanów Adam Bielan.