Kukiz wystartuje z list PiS? "Czekam na pismo z podpisem Kaczyńskiego"

Lider Kukiz'15 został w piątek zapytany, czy jest już "dogadany" z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i wraz z liderem Suwerennej Polski Zbigniewem Ziobrą wystąpi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która ma odbyć się 24 czerwca w Łodzi.

- Nie, za tydzień mam ślub jednej z córek, a druga sprawa - mam urodziny - odparł Paweł Kukiz.

Poseł był też pytany o swój ewentualny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Jeżeli będę startował, to z Opola. Wszystko na to wskazuje, że do tego dojdzie - powiedział.

Czy Paweł Kukiz wystartuje z list PiS, czy w ramach koalicji Kukiz'15 z PiS? Posłowi przypomniano, że w styczniu mówił, że "nie ma opcji", by startował z list Prawa i Sprawiedliwości, dopuszczał przy tym start w formule koalicyjnej.