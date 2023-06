W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wrócić na stanowisko wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego, które piastował już w okresie od października 2020 do czerwca 2022 r.

Przewodniczący partii Nowa Nadzieja i jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, został w Radiu Zet zapytany, czy powrót Kaczyńskiego do rządu będzie wzmocnieniem gabinetu Morawieckiego. - Każdy doskonale wie, że w Polsce rządzi Jarosław Kaczyński, to on ma zawsze słowo decydujące i ostateczne we wszystkich ważnych sprawach - odparł polityk.

Jaka będzie rola Kaczyńskiego w rządzie Morawieckiego? Głos Mentzena

- Jedyny powód, dla którego on musi wrócić do rządu to to, że atmosfera podczas spotkań rządu musi być nie najlepsza. Wyobrażam sobie, jak wyglądają rozmowy Zbigniewa Ziobry (lidera Suwerennej Polski - red.) z Mateuszem Morawieckim (wiceprezesem PiS - red.). Więc Jarosław Kaczyński idzie tam w charakterze kogoś, kto ma uspokoić atmosferę w trakcie zebrań rządu i na tym skończy się jego rola - ocenił Sławomir Mentzen.

Współlider Konfederacji zgodził się z opinią, że Jarosław Kaczyński będzie "strażakiem, który będzie gasił pożar". - Jestem przekonany, że to są problemy wewnętrzne - powiedział. - Jeżeli chodzi o decyzje rządu w sprawach strategicznych, to one i tak były podejmowane przez Kaczyńskiego i tu się wiele nie zmieni - dodał Sławomir Mentzen.