Berlusconi trzykrotnie pełnił funkcję premiera Włoch - w latach 1994-1995 i 2001-2006 oraz 2008-2011.'

W latach 1986-2017 był właścicielem klubu piłkarskiego AC Milan.



Procesy sądowe i "bunga-bunga"

Kontrowersyjny polityk wielokrotnie był oskarżany - o przestępstwa podatkowe, korupcję czy stosunki z nieletnimi prostytutkami podczas organizowanych przez siebie imprez. Berlusconiego oskarżono o przekupywanie świadków w związku z tą ostatnią aferą, nazywana "bunga-bunga" ale ostatecznie został uniewinniony.

Ostatecznie to wyrok za oszustwa podatkowe o defraudację, który zapadł w 2013 roku, pozbawił do miejsca w Senacie i spowodował zakaz pełnienia funkcji publicznych. Wrócił jednak do polityki.

Silvio Berlusconi i Władimir Putin - wieloletnia przyjaźń

Berlusconi był przez wiele lat przyjacielem prezydenta Rosji Władimira Putina, po wybuchu wojny na Ukrainie zapewniał, że Zełenski był w stanie jej zapobiec, gdyby nie "atakował" separatystycznych republik w Donbasie.