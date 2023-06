Silvio Berlusconi do końca wzbudzał kontrowersje. Już po rosyjskiej inwazji na Ukrainę przekonywał, że Władimir Putin nie chciał niczego innego jak „zastąpienie Wołodymyra Zełeńskiego przyzwoitymi ludźmi w Kijowie”. Zaś jego niegdyś umiarkowana, centroprawicowa Forza Italia, weszła w koalicję z Ligą i Braćmi Włochami, tworząc pierwszy skrajnie prawicowy rząd we Włoszech od śmierci Benito Mussoliniego.

Silvio Berlusconi - cztery kadencje w fotelu premiera

Nie takie były jednak początki wielkiej kariery politycznej Berlusconiego. Premierem został w 1994 roku i przez cztery przerywane kadencje kierował rządem łącznie przez dziewięć lat. To najdłużej od czasów zjednoczenia kraju w 1859 roku, jeśli nie liczyć polityka z początku XX wieku, Giovanniego Giolitti i samego Duce. Nikt też przed Berlusconim nie doszedł do najwyższego urzędu w państwie (funkcja prezydenta jest we Włoszech zasadniczo symboliczna) bezpośrednio z biznesu, bez żadnego doświadczenia w sprawowaniu funkcji publicznych. Miliarder zawdzięczał to w znacznym stopniu swojej charyzmie i umiejętnościach zarządzania. Od zera stworzył też Forza Italia, umiarkowane ugrupowanie prawicowe nowej generacji, oparte na zasadach wodzostwa, które miało rozwijać się na gruzach skompromitowanej korupcją i powiązaniami z mafią Chrześcijańskiej Demokracji.

Silvio Berlusconi, zwolennik bliskich relacji z Ameryką, nawiązał też bliską przyjaźń z Władimirem Putinem

W Berlusconim Włosi pokładali wielkie nadzieje na uzdrowienie państwa. Tym bardziej, że chodziło o twórcę Mediaset, jednego z największych koncernów medialnych świata i prominentnego przedstawiciela mediolańskiej burżuazji, do którego przez wiele lat należał klub AC Milan. Sądzono, że doświadczenie w zarządzaniu biznesem wykorzysta w kierowaniu państwem. I faktycznie, nowy premier zdołał istotnie ograniczyć podatki. Jednak reforma włoskiego państwa przekroczyła jego możliwości, tym bardziej, że sam zawsze dbał o interes swoich spółek sprawując funkcję premiera. Dziś Włochy są o 40 proc. uboższe od Niemiec podczas gdy 20 lat temu ta różnica wynosiła 20 proc.