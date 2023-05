Rzecznik Suwerennej Polski: Chcą doić Polskę, może ktoś zechce zrobić steka

- To nie jest pokaz siły. Traktujemy start wspólny jako priorytet, bo uważamy, że to jest najlepsza formuła dla Polski - podsumował.

Na uwagę, że "wspólny start to priorytet" to zdanie o innej treści niż "wystartujemy razem", Ozdoba odparł, że "w tym największy jest ambaras, aby dwoje chciało na raz". - Jeśli się dogadamy w kwestiach programowych, kursu i, miejmy nadzieję, nasi przyjaciele z PiS podzielą dalej naszą opinie co do podejścia UE, bo większość z nich takie podejście jak my reprezentuje - dodał.

Usiądźmy do stołu, żeby ta krowa trochę zeszła na bok Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu

Ozdoba był też pytany o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który - komentując krytyczny pod jego adresem wywiad udzielony "Do Rzeczy" przez Zbigniewa Ziobrę - przywołał powiedzenie o "krowie, która dużo ryczy, mało mleka daje".



- Nie chciałbym wchodzić w ocenę tej wypowiedzi pana premiera. Apelujemy do tego, aby rozpocząć dyskusję merytoryczną - odparł. Na pytanie od kiedy nie krytykuje premiera, Ozdoba odparł, że "nigdy nie krytykował go ad personam".

- Usiądźmy do stołu, żeby ta krowa trochę zeszła na bok i żeby zająć się tym, co jest kluczowe. Dziś traktuje się Polskę jako krowę do wydojenia, tylko że za chwilę ktoś może chcieć, aby zrobić z tego dobrego steka - ostrzegł.