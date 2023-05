Irlandia robi krok ku jedności. To efekt m.in. ogromnego zawodu brexitem

Wszystko to stawia unionistów przed egzystencjalnym zagrożeniem. Muszą zdecydować, czy pogodzić się z tym, że Irlandia Północna będzie jedną nogą w Unii, a drugą w Wielkiej Brytanii, czy też trzymać się dalej fundamentalnej strategii, ryzykując dalszą marginalizację. W Belfaście mówi się, że Jeffrey Donaldson skłania się ku temu pierwszemu. Miałby on zdecydować się na dołączenie do Sinn Fein i utworzenie wspólnego rządu regionalnego (takie są wymogi porozumienia wielkopiątkowego) latem. Chce jednak najpierw, aby zostały przeprowadzone tradycyjne marsze zwolenników korony w lipcu. W przeszłości wielokrotnie prowadziły one do brutalnych starć, co mogłoby związać ręce Donaldsonowi.