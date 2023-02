Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał wyrok nakazowy wobec byłego premiera Kazimierza M., uznając go winnym uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony Izabeli. Sąd skazał ekspolityka na pół roku ograniczenia wolności i na wykonywanie prac społecznych. - To nagonka Zbigniewa Ziobry na mnie, to jest zemsta polityczna - komentuje Marcinkiewicz.